Технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям: Польша анонсировала об их начале

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сообщил, что в ближайшее время страна начнет технические консультации с Украиной по экспортным лицензиям. Польша стремится ввести их для украинских компаний на продовольственные продукты, в частности на зерновые, сахар, птицу и яйца, для защиты польских фермеров - Экономика

Для чего нужны лицензии

Глава Министерства сельского хозяйства заявил, что сертификаты, созданные по образцу тех, которые Румыния и Болгария согласовали с Украиной – ограничат чрезмерный приток товаров в Польшу. И, как следствие, помогут прекратить торговый спор между Варшавой и Киевом.

Читайте также: "Зерновой бан" как инструмент против украинских товаров: что предлагает Еврокомиссар Войцеховский

Секерский сообщил, что эксперты из Министерства сельского хозяйства Польши будут общаться со специалистами Минагрополитики Украины, и будут обсуждать продукт за продуктом.

Чеслав Секерский Министр сельского хозяйства Польши Будут лицензии, в которых будут указаны объемы экспорта, а также в этих лицензиях будет запись о получателе, куда идет товар. Мы хотим это немного формализовать, но это тоже упорядочило бы торговые потоки.

Министр говорит, что важно, чтобы в лицензиях был указан финальный получатель товара и Украина проверяла количество ввозимого товара на польский рынок. В случае большого падения цен, Киев мог бы прекратить экспорт и продлить транзит через Польшу.

Снимут ли эмбарго на зерно

При этом Министр уточнил, что начало переговоров пока не означает отмены эмбарго, поэтому оно будет оставаться в силе.

Чеслав Секерский Министр сельского хозяйства Польши Пока мы не договоримся о двусторонних правилах по потоку товаров, эмбарго не будет снято. Только тогда, когда мы договоримся и договоримся об определенных вещах, мы будем говорить о снятии эмбарго.

В то же время Польша требует также и ускорение процедур с возможностью применения региональных "защитных мер", если рыночная проблема касается не всего ЕС, а отдельного государства-члена ЕС или региона. По мнению Секерского, полная либерализация торговли с Украиной, введенная ЕС после начала войны, имела "контрпродуктивный эффект".