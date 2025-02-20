Які податки сплачують працюючі пенсіонери в Україні

У 2025 році працюючі пенсіонери в Україні сплачують податки. Дізнайтеся, які саме податки вони сплачують і чи підлягають пенсії оподаткуванню.

Які податки сплачують працюючі пенсіонери

У 2025 році працюючі пенсіонери в Україні сплачують податки на загальних умовах. Їхні доходи обкладаються стандартними податковими ставками, проте не всі пенсійні виплати підлягають оподаткуванню, передає 24 Канал із посиланням на Факти.

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Якщо пенсіонер офіційно працевлаштований, із його зарплати утримують:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір.

Наприклад! Загальна сума податків, які утримають із заробітної плати працюючого пенсіонера в розмірі 10 000 гривень, складатиме 1 800 гривень податку на доходи фізичних осіб та 500 гривень військового збору. Таким чином, після сплати всіх податків пенсіонер отримає 7 700 гривень.

Чи оподатковуються пенсії в Україні

Пенсії не оподатковуються, якщо їхній розмір не перевищує 24 000 гривень на місяць (це три мінімальні заробітні плати у 2025 році). Однак, якщо загальний дохід пенсіонера (пенсія, заробітна плата, дохід від оренди нерухомості, дивіденди) перевищує цей ліміт, він зобов’язаний сплачувати:

15% податку на доходи фізичних осіб – якщо перевищення незначне;

20% податку на доходи фізичних осіб – якщо сума значно перевищує встановлений ліміт.

Зверніть увагу! Мінімальна пенсія у 2025 році становить 2 361 гривню і не підлягає оподаткуванню. Податки не поширюються також на пенсіонерів, які не працюють та не отримують інших доходів.