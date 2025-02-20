Какие налоги платят работающие пенсионеры

В 2025 году работающие пенсионеры в Украине платят налоги на общих условиях. Их доходы облагаются стандартными налоговыми ставками, однако не все пенсионные выплаты подлежат налогообложению, передает 24 Канал со ссылкой на Факты.

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Если пенсионер официально трудоустроен, из его зарплаты удерживают:

18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% – военный сбор.

Например! Общая сумма налогов, которые удержат из заработной платы работающего пенсионера в размере 10 000 гривен, составит 1 800 гривен налога на доходы физических лиц и 500 гривен военного сбора. Таким образом, после уплаты всех налогов пенсионер получит 7 700 гривен.

Облагаются ли налогом пенсии в Украине

Пенсии не облагаются, если их размер не превышает 24 000 гривен в месяц (это три минимальные заработные платы в 2025 году). Однако, если общий доход пенсионера (пенсия, заработная плата, доход от аренды недвижимости, дивиденды) превышает этот лимит, он обязан уплачивать:

15% налога на доходы физических лиц – если превышение незначительное;

20% налога на доходы физических лиц – если сумма значительно превышает установленный лимит.

Обратите внимание! Минимальная пенсия в 2025 году составляет 2 361 гривну и не подлежит налогообложению. Налоги не распространяются также на пенсионеров, которые не работают и не получают других доходов.