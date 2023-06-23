Понад 3 мільярди гривень до бюджету: ОККО заплатила податки за 2023 рік
Джерело:ОККО
Мережа АЗС ОККО заплатила за перший квартал 2023 року солідний податок. Для порівняння, він становить 0,51% усіх надходжень до зведеного бюджету України за цей період.
Скільки ОККО заплатило за І квартал 2023 року
Загалом мережа АЗС ОККО перерахувала до бюджету України 3,231 мільярда гривень за перших чотири місяці 2023 року. Це на 80,5% більше, ніж за перші місяці 2022 року.
З них 837 мільйонів гривень припадає на податки від операційної діяльності:
- податок на прибуток;
- ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті);
- роздрібний акциз;
- податок на доходи фізичних осіб;
- військовий збір;
- плата за землю;
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.
Решту суми, а саме 2,394 мільярда гривень ОККО сплатила при імпорті товарів.
Кожна сплачена гривня до бюджету - це додаткові кошти на зміцнення армії, на відбудову інфраструктури та на соціальну підтримку. Тому ми мобілізовуємо усі ресурси, щоб продовжувати розвивати бізнес, працювати ще ефективніше, наближати перемогу й підтримувати своїх. І мова тут не тільки про сплату податків – це аксіома, а й про постійну залученість компанії у різноманітних ініціативах, спрямованих на допомогу ЗСУ та українцям, що потерпіли від війни,
– прокоментував віцепрезидент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда.
Також в компанії зазначено, що за кожен літр пального сплачено 2,28 гривні податків з операційної діяльності. Натомість рік тому, у І кварталі 2022 цей показник становив 1,40 гривні на 1 літр.
Як Україні вдається покривати дефіцит в бюджеті
- Про це 24 Каналу розповіла Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа. За її словами, значно зросли оборонні видатки, через що інші сфери є в дефіциті.
- Допомога від західних партнерів Україні надходить регулярно. Зараз ситуація з українським бюджетом повністю контрольована, попри те, що 2023 року ситуація з 2022 суттєво не змінилась.
- Кожну другу гривню українського бюджету ми витрачаємо на потреби оборони. Фактично, маємо обороні видатки, які дорівнюють загальним видаткам до повномасштабного вторгнення. Наша видаткова частина бюджету зросла вдвічі, – зауважила Роксолана Підласа.