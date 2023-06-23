Сколько ОККО заплатило за I квартал 2023 года

В целом сеть АЗС ОККО перечислила в бюджет Украины 3,231 миллиарда гривен за первые четыре месяца 2023 года. Это на 80,5% больше, чем в первые месяцы 2022 года.

Из них 837 миллионов гривен приходится на налоги от операционной деятельности:

налог на прибыль;

НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте);

розничный акциз;

налог на доходы физических лиц;

военный сбор;

плата за землю;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование

Остальную сумму, а именно 2,394 миллиарда гривен ОККО оплатила при импорте товаров.

Каждая уплаченная гривна в бюджет - это дополнительные средства на укрепление армии, восстановление инфраструктуры и на социальную поддержку. Поэтому мы мобилизуем все ресурсы, чтобы продолжать развивать бизнес, работать еще более эффективно, приближать победу и поддерживать своих. И речь здесь не только об уплате налогов – это аксиома, но и о постоянной вовлеченности компании в различных инициативах, направленных на помощь ВСУ и потерпевшим от войны украинцам.

– прокомментировал вице-президент ОККО по финансам Назар Купибида.

Также в компании отмечено, что за каждый литр горючего уплачено 2,28 гривны налогов с операционной деятельности. Год назад, в I квартале 2022 года этот показатель составлял 1,40 гривны на 1 литр.

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