Скільки ОККО заплатило за І квартал 2023 року

Загалом мережа АЗС ОККО перерахувала до бюджету України 3,231 мільярда гривень за перших чотири місяці 2023 року. Це на 80,5% більше, ніж за перші місяці 2022 року.

З них 837 мільйонів гривень припадає на податки від операційної діяльності:

податок на прибуток;

ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті);

роздрібний акциз;

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір;

плата за землю;

збір на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Решту суми, а саме 2,394 мільярда гривень ОККО сплатила при імпорті товарів.

Кожна сплачена гривня до бюджету - це додаткові кошти на зміцнення армії, на відбудову інфраструктури та на соціальну підтримку. Тому ми мобілізовуємо усі ресурси, щоб продовжувати розвивати бізнес, працювати ще ефективніше, наближати перемогу й підтримувати своїх. І мова тут не тільки про сплату податків – це аксіома, а й про постійну залученість компанії у різноманітних ініціативах, спрямованих на допомогу ЗСУ та українцям, що потерпіли від війни,

– прокоментував віцепрезидент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда.

Також в компанії зазначено, що за кожен літр пального сплачено 2,28 гривні податків з операційної діяльності. Натомість рік тому, у І кварталі 2022 цей показник становив 1,40 гривні на 1 літр.

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