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5 серпня, 11:50
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Зростуть приблизно на 50%: у Росії підготували зміни щодо податків

Валерія Моргун
Основні тези
  • У Росії планують додати 2% пенсійний платіж до податків для самозайнятих осіб, що призведе до зростання оподаткування на 50%.
  • Ця ініціатива спрямована на покриття бюджетного дефіциту, спричиненого витратами на війну з Україною та падінням доходів.

У Росії прагнуть стягувати 2% з доходу самозайнятих осіб. Таким чином Кремль прагне розв'язати проблеми у бюджеті країни.

Як у Росії планують змінити ситуацію з податками?

Причина її виникнення – втрата прибутків та витрати на повномасштабну війну з Україною, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Річ у тім, що наразі самозайняті росіяни сплачують 4% податку при роботі з фізичними особами та 6% податку –  при роботі з юридичними особами й індивідуальними підприємцями. 

Тепер до цього хочуть додати ще 2% — нібито пенсійний платіж. Тобто в середньому йдеться про зростання оподаткування для цієї категорії осіб приблизно на 50%.

Насправді ж мета цієї ініціативи –  не соціальна справедливість, а спроба закрити бюджетну "дірку", яка утворилася через падіння доходів та шалені витрати на війну проти України,
– наголосили у ЦПД.

Таким чином країна-агресорка намагається змусити платити навіть тих своїх громадян, які не мають офіційного працевлаштування, але хоч якось заробляють гроші. Це може призвести до зростання тіньових доходів у країні чи відмови від статусу самозайнятого.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, російська влада вигадує, як перекласти фінансові проблеми, спричинені війною проти України, на плечі власних громадян. І це замість реформ, підтримки бізнесу чи скорочення військових витрат.

Зверніть увагу! Раніше Москва вже підвищувала державні збори для автовласників та мігрантів, а також активізував репресивні перевірки та стягнення штрафів із бізнесу.