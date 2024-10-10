Рада суттєво підняла податки: чи доведеться платити більше вже у жовтні

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д у другому читанні, що передбачає зростання податків. За законопроєкт проголосували 247 депутатів.

Що змінить новий закон

Основна зміна, яку передбачає законопроєкт, – підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Також податок запроваджується для деяких підприємців, зокрема для платників єдиного податку III групи, у розмірі 1% від доходу.

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Водночас Рада вирішила не підвищувати військовий збір для військовослужбовців, він залишився на рівні 1,5%.

Загалом закон передбачає такі зміни:

Підвищення військового збору на зарплати всіх фізичних осіб з 1,5% до 5%.

Зростання військового збору з 1 січня на інші доходи громадян з 1,5% до 5%.

ФОПи I, II та IV груп будуть сплачувати військовий збір у розмірі 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1-ше число звітного місяця (з жовтня 2024 року це становить 800 гривень на місяць), а ФОПи III групи – 1% від доходу.

Введення мінімального податку на землю у розмірі 700 гривень і 1 400 гривень за гектар.

Доходи від "національного кешбеку" не оподатковуватимуться у 2024-2025 роках.

Відколи доведеться платити підвищені податки

Народний депутат Ярослав Железняк уточнив, що підвищений військовий збір почнуть рахувати з моменту набрання законом чинності, а не з 1 жовтня, як планувалося раніше.

Однак для ФОПів-спрощенців дата залишається незмінною – 1 жовтня.

Зауважте! Щомісячна звітність щодо податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного соціального внеску запроваджується з 1 січня 2025 року. Це зроблено для підготовки до впровадження "економічного бронювання".