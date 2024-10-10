Что изменит новый закон

Основное изменение, которое предусматривает законопроект, – повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Также налог вводится для некоторых предпринимателей, в частности для плательщиков единого налога III группы, в размере 1% от дохода.

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В то же время Рада решила не повышать военный сбор для военнослужащих, он остался на уровне 1,5%.

В целом закон предусматривает следующие изменения:

Повышение военного сбора на зарплаты всех физических лиц с 1,5% до 5%.

Рост военного сбора с 1 января на другие доходы граждан с 1,5% до 5%.

ФОПы I, II и IV групп будут платить военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты, установленной на 1-е число отчетного месяца (с октября 2024 года это составляет 800 гривен в месяц), а ФОПы III группы – 1% от дохода.

Введение минимального налога на землю в размере 700 гривен и 1 400 гривен за гектар.

Доходы от "национального кэшбека" не будут облагаться налогом в 2024-2025 годах.

С каких пор придется платить повышенные налоги

Народный депутат Ярослав Железняк уточнил, что повышенный военный сбор начнут считать с момента вступления закона в силу, а не с 1 октября, как планировалось ранее.

Однако для ФОПов-упрощенцев дата остается неизменной – 1 октября.

Обратите внимание! Ежемесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц, военного сбора и единого социального взноса вводится с 1 января 2025 года. Это сделано для подготовки к внедрению "экономического бронирования".