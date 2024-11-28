Податки зростуть: Марченко розповів, до чого готуватися українцям

Положення про оподаткування найближчим часом можуть бути підкореговані. Зокрема держава не збирається робити ретроактивних введень щодо податків.

Що буде з податками в Україні

Ті впровадження, які є у законі про оподаткування, з 1 жовтня, найближчим часом можуть бути підкоректовані, сказав Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Ззакон буде підписаний президентом, а потім інший закон підкорегує попередній.

Сергій Марченко Міністр фінансів України Всі необхідні зміни набудуть чинності з 1 грудня 2024 року.

В уряді вважають, що таке підвищення податків є прийнятним для українців. Усі підприємці, незалежно від групи, зможуть зробити таким чином свій внесок у роботу Збройних сил України.

Водночас міністр наголосив, що оподатковувати стипендії, соціальні виплати чи пенсії в уряді не планують.

Важливо! Згідно зі слів Марченка, всі ці зміни є тимчасовими. Тобто вони запроваджуються лише на час дії воєнного стану в країні.