Палата представників Конгресу США ухвалила "мегазаконопроєкт" Трампа

У четвер, 3 липня, Палата представників США схвалила "великий і прекрасний" законопроєкт Дональда Трампа про скорочення податків та витрат

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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У США ухвалили законопроєкт про податки та витрати

Після того, як законопроєкт схвалила Палата представників, його має підписати сам Дональд Трамп.

Варто зазначити, що прийняттю законопроєкту передувала рекордна за тривалістю промова лідера демократів у Палаті представників США Гакіма Джеффріса.

Він скористався так званою "магічною хвилиною", що дозволяє лідерам виступати без обмеження в часі, й годинами критикував ініціативу, затягуючи обговорення пакета.

За даними ЗМІ, промова Джеффріса тривала 8 годин та 45 хвилин.

Тим часом Трамп обурився таким затягуванням процесу голосування.

Для республіканців це повинно бути легким голосуванням "за". Смішно!!!,

– написав він у Truth Social.

У чому суть законопроєкту

Новий законопроєкт Дональда Трампа викликав критику через потенційне зростання дефіциту федерального бюджету. Опоненти вказують, що розрахунки не враховують можливого економічного зростання, яке можуть спричинити податкові послаблення.

За прогнозами, дефіцит бюджету протягом наступного десятиліття може зрости до 2,3 – 5 трильйонів доларів.

Закон передбачає збільшення витрат на безпеку кордонів і оборону, натомість компенсація планується за рахунок скорочення фінансування Medicaid, програми продовольчої допомоги та податкових пільг на зелену енергетику.