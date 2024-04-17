Наповнення бюджету України: хто сплатив найбільші податки

Бюджет України наповнюється з різних джерел. Значна частина коштів надходить з податків та зборів.

Хто сплатив найбільший податок

З січня по березень цього року, найбільшу кількість податків та зборів сплатили представники царини "Фінансової та страхової діяльності". Їхня частка від загальних надходжень до Зведеного бюджету склала 19,3%.

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Також значний вклад у бюджет принесли такі галузі:

"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" сплатили 15,3% від загального об'єму податків та зборів;

"Переробна промисловість" – 13,4%;

"Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 9,9%.

Як змінились показники за рік

Сума надходжень до загального фонду державного бюджету за січень – березень 2024 року склала 693,2 мільярда гривень.

За рік відбулося значне зростання надходжень у бюджет. Зокрема від галузі "Фінансова та страхова діяльність", порівнюючи з аналогічним періодом (з січня по березень) сплата збільшилась у 10,5 раза, тобто стала більшою на 75,8 мільярда гривень. У інших сферах ситуація така: