Завдяки "податковій амністії" з тіні виведено 6 мільярдів гривень, – Данило Гетманцев

За рік дії закону про податкову амністію до держбюджету надійшло 372 мільйони гривень "тіньових" податків. Загалом з тіні було виведено 6 мільярдів гривень прибутків.

З моменту вторгнення 24 лютого було подано 430 декларацій на суму понад 3,74 мільярда гривень, сума збору до бюджету становила 239,1 мільйона гривень.

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В чому полягає закон про податкову амністію

Відповідно до закону, що почав діяти 1 вересня 2021 року, українці мають повідомити про свої прибутки, якщо вони перевищують вказану у законі суму, до банку та сплатити з них 5% державі.

Податкова амністія діятиме до 1 березня 2023 року. Після цього Податкова служба перевірить усі доходи фізосіб з 1995 року.

Умовно кажучи, якщо існує факт купівлі великого об'єкта нерухомості, при цьому задекларованих доходів немає, і амністію людина не проходила, тобто вона не показала своїх реальних доходів, з яких чомусь не були сплачені податки. Наслідком цього буде те, що в податковою є право донарахувати суму несплачених податків,

– заявив раніше голова Мінфіну Сергій Марченко.

Це, за словами міністра фінансів, працюватиме в автоматичному режимі.

Автоматично податкова перевіряє наявність доходів, сплачених із 1995 року, підсумовує їх усі доходи, сплачені податки; потім зіставляє суму цих доходів з інформацією про купівлю об'єкта нерухомості та його вартість, – пояснив глава Мінфіну.

Нагадаємо, з 1 січня в України почав працювати закон про мінімальне податкове забезпечення для кожної земельної ділянки. Податок з одного паю землі становитиме від 1250 до 3500 гривень.