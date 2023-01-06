Благодаря "налоговой амнистии" из тени выведено 6 миллиардов гривен, – Даниил Гетманцев

За год действия закона о налоговой амнистии в госбюджет поступило 372 миллиона гривен. В общей сложности из тени было выведено 6 миллиардов гривен доходов.

С момента вторжения 24 февраля было подано 430 деклараций на сумму более 3,74 миллиарда гривен, сумма сбора в бюджет составила 239,1 миллиона гривен.

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В чем заключается закон о налоговой амнистии

Согласно закону, который начал действовать 1 сентября 2021 года, украинцы должны сообщить о своих доходах, если они превышают указанную в законе сумму, в банк и уплатить из них 5% государству.

Налоговая амнистия будет действовать до 1 марта 2023 года. После этого Налоговая служба проверит все доходы физлиц с 1995 года.

Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет, и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги. Следствием этого будет то, что у налоговой есть право доначислить сумму неуплаченных налогов,

– заявил ранее глава Минфина Сергей Марченко.

Это, по словам Министра финансов, будет работать в автоматическом режиме.

Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их все: доходы, уплаченные налоги; потом сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимости, – объяснил глава Минфина.

Напомним, с 1 января в Украине начал работу закон о минимальном налоговом обеспечении для каждого земельного участка. Налог с одного пая земли будет составлять от 1250 до 3500 гривен.