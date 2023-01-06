Каким будет размер налога

По словам Председателя общественного союза "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Житомирской области" Леонида Корейбы, минимальное налоговое обязательство (МНС) составит от 1250 до 3500 гривен в год с одного участка. Все будет зависеть от денежной оценки участка.

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При нормативной денежной оценке земельного участка 25 тысяч (данная НГО характерна, например для Радомышльской общины, где средний размер пая 2 га) МНС будет 1250 грн в год. На землях лучшего качества, где денежная оценка намного выше (например, в пределах общины Ружинского района Житомирской области за 2 гектара – 70000 грн), МНС будет составлять 3500 грн в год с одного участка. Если учитывать 8% арендной платы, то МНС даже меньше. В расчете на весь земельный арендный банк определенного арендатора в пределах одного старостинского округа (например, в пределах Житомирской области 200/800 га) данная сумма равна 250 тысяч – 1 миллион грн или на землях лучшего качества 700 тысяч – 2 миллиона 800 тысяч. При условии черноземной зоны Украины цифры будут еще больше,

– говорит он.

Как рассчитать размер налога

В налоговом кодексе прописана формула для подсчета размера налога на пай (МНС). Минимальное налоговое обязательство (МПС) по земельному участку, нормативная денежная оценка которого проведена, исчисляется по формуле:

МНС = НГОд x K x М/12, где:

МЧС – минимальное налоговое обязательство;

НГОд – нормативная денежная оценка соответствующего земельного участка с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом для взимания платы за землю;

К – коэффициент, составляющий 0,05;

М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.

Минимальное налоговое обязательство (МЧС) по земельному участку, нормативная денежная оценка которого не проведена, исчисляется по формуле:

МЧС = НПО x S x K x М/12, где:

МЧС – минимальное налоговое обязательство;

НПО – нормативная денежная оценка 1 гектара пашни в Автономной Республике Крым или области с учетом коэффициента индексации, определенного в соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом для взимания платы за землю;

S – площадь земельного участка, гектары;

К – коэффициент, составляющий 0,05;

М – количество календарных месяцев, в течение которых земельный участок находится в собственности, аренде, пользовании на других условиях (в том числе на условиях эмфитевзиса) налогоплательщика.

Напомним, в январе также выросли налоги для предпринимателей, ведь изменились показатели, к которым они заключены. Ставка ЕСВ за себя для ФЛП будет составлять 4422 гривны за каждый квартал 2023 года, или 22% от действующей минимальной зарплаты ежемесячно. Единый налог также изменился для каждой категории ФЛП.