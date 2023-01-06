Яким буде розмір податку

За словами Голови громадської спілки "Асоціація фермерів та приватних землевласників Житомирської області" Леоніда Корейби, мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) становитиме від 1250 гривень до 3500 гривень в рік з одної ділянки. Все залежатиме від грошової оцінки ділянки.

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При нормативній грошовій оцінці земельної ділянки 25 тисяч (дана НГО є характерною, наприклад для Радомишльської громади, де середній розмір паю 2 га) МПЗ буде 1250 грн на рік. На землях кращої якості, де грошова оцінка набагато вища (наприклад в межах громади Ружинського району Житомирської області за 2 гектари – 70000 грн), МПЗ становитиме 3500 грн в рік з одної ділянки. Якщо враховувати 8% орендну плату, то МПЗ є, навіть, меншим. У розрахунку на весь земельний орендний банк певного орендаря в межах одного старостинського округу (наприклад, в межах Житомирської області 200/800 га) дана сума дорівнює 250 тисяч – 1 мільйони грн або на землях кращої якості 700 тисяч – 2 мільйони 800 тисяч. За умов чорноземної зони України цифри будуть ще більшими,

— говорить він.

Як розрахувати розмір податку

У податковому кодексі прописано формулу для підрахунку розміру податку на пай (МНС). Мінімальне податкове зобов'язання (МПС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої проведено, обчислюється за формулою:

МПЗ = НГОд x K x М/12, де:

МНС – мінімальне податкове зобов'язання;

НГОд – нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Мінімальне податкове зобов'язання (МНС) щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої не проведено, обчислюється за формулою:

МНС = НУО x S x K x М/12, де:

МНС – мінімальне податкове зобов'язання;

НУО – нормативна грошова оцінка 1 гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Кодексом для стягнення плати за землю;

S – площа земельної ділянки, гектари;

К – коефіцієнт, що становить 0,05;

М – кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

Нагадаємо, у січні також зросли податки для підприємців, адже змінилися показники, до яких вони прив'язні. Ставка ЄСВ за себе для ФОПів становитиме 4 422 гривні за кожен квартал 2023 року, або 22% від чинної мінімальної зарплати щомісяця. Єдиний податок також змінився для кожної категорії ФОП.