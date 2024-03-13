Хто може отримати податкове відрахування за купівлю квартири у 2024 році

Податкове відрахування це часткове повернення державою витрачених коштів на деякі послуги чи товари за попередній календарний рік. Однак, не всі українці можуть отримати податкову знижку на купівлю квартири.

Хто може претендувати на податкове відрахування

Отримати податкове відрахування можуть лише офіційно працевлаштовані громадяни та резиденти України. Адже, щоб мати право повернути податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), необхідно бути його платником.

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Сума податкової знижки залежить від фактичних витрат, а її максимальний розмір обмежений сумою нарахованої зарплати. При цьому, податкову знижку не можуть отримати фізичні особи-підприємці, оскільки на доходи від підприємницької діяльності ця знижка не поширюється.

Що таке податкове відрахування Згідно зі ст. 166 Згідно зі ст. 166 Податкового кодексу України , кожен українець може законно зменшити суму податкових відрахувань або отримати назад частину сплачених раніше податків. Ця послуга називається податковою знижкою або податковим відрахуванням та дає змогу зменшення податкового навантаження.

Податкова знижка на нерухомість

Отже, при купівлі квартири податкову знижку на нерухомість можна повернути, якщо:

було оформлено нерухомість в іпотеку.

була проведена купівля нерухомості.

При цьому, розрахунок податкової знижки буде здійснюватися не від вартості нерухомості, а від суми сплачених за неї податків. Обов’язковою умовою для отримання послуги є реєстрація за купленою адресою нерухомості.

Які документи для цього необхідні

У випадку, площа придбаної квартири перевищуватиме 100 квадратних метрів, то розрахунок податкової знижки буде проведений за меншим коефіцієнтом.

Щоб отримати податкове відрахування, необхідно звернутися до податкової служби. Звернутися можна особисто або дистанційно. При цьому необхідно надати наступні документи: