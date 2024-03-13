Кто может претендовать на налоговый вычет

Получить налоговый вычет могут только официально трудоустроенные граждане и резиденты Украины. Ведь, чтобы иметь право вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ), необходимо быть его плательщиком.

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Сумма налоговой скидки зависит от фактических расходов, а ее максимальный размер ограничен суммой начисленной зарплаты. При этом, налоговую скидку не могут получить физические лица-предприниматели, поскольку на доходы от предпринимательской деятельности эта скидка не распространяется.

Что такое налоговый вычет Согласно ст. 166 Согласно ст. 166 Налогового кодекса Украины , каждый украинец может законно уменьшить сумму налоговых вычетов или получить обратно часть уплаченных ранее налогов. Эта услуга называется налоговой скидкой или налоговым вычетом и позволяет уменьшить налоговую нагрузку.

Налоговая скидка на недвижимость

Итак, при покупке квартиры налоговую скидку на недвижимость можно вернуть, если:

была оформлена недвижимость в ипотеку.

была проведена покупка недвижимости.

При этом, расчет налоговой скидки будет осуществляться не от стоимости недвижимости, а от суммы уплаченных за нее налогов. Обязательным условием для получения услуги является регистрация по купленному адресу недвижимости.

Обратите внимание! В случае, площадь приобретенной квартиры будет превышать 100 квадратных метров, то расчет налоговой скидки будет произведен по меньшему коэффициенту.

Какие документы для этого необходимы

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо обратиться в налоговую службу. Обратиться можно лично или дистанционно. При этом необходимо предоставить следующие документы: