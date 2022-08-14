Погане, але корисне рішення, – Фурса пояснив ідею податку на імпорт

Деякі народні депутати виступають з ініціативою впровадження 10% податку на купівлю валюти в Україні. Цей податок має скоротити імпорт.

Про це 24 каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зауважив, 10% податок на імпорт дуже необхідний в умовах війни.

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Фурса зазначив, що в мирний час він був би абсолютно не згодним з цим податком. Але в умовах війни цей крок є важливим.

"Головна мета цього кроку – навіть не заробляння бюджетом грошей, а обмеження імпорту", – зазначив банкір.

Він додав, що обмеження імпорту необхідне, тому що споживча активність залишається високою, й імпорт дуже швидко відновився. А експорт – набагато менший, зокрема, і через заблокованість портів.

Як результат, іде сильний тиск на гривню, бо експорт-імпорт завжди мають балансуватися. І якщо балансу немає, то тут уже витрачаються резерви Центрального банку,

– пояснив Фурса.

За його словами, Нацбанк дуже швидко втрачає резерви. Якщо така ситуація продовжиться, ми ризикуємо втратити макрофінансову стабільність.

"Це погане, але корисне рішення"

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Фурса зазначив, що дійсно, як результат цього податку, на 10% зростуть ціни на деякі імпортні продукти. Але якщо Україна втратить макрофінансову стабільність, і курс гривні стане зовсім іншим, зростання цін буде набагато більшим.

"Загалом це погане рішення, але це корисно погане рішення", – підкреслив банкір.

Сергій Фурса про 10% податок на імпорт: дивіться відео

Інфляція цього року є дуже високою

Інвестиційний банкір також додав, що прогноз інфляції на цей рік – десь 30% на кінець року. Це пов'язано з війною та з рекордною інфляцією у світі загалом.

Ми імпортуємо зараз доларову інфляцію, інфляцію євро. І цей процес є досить невідворотним саме цього року. Його стимулює девальвація гривні, зовнішня інфляція та проблеми з логістикою під час війни. Тому ціни будуть зростати,

– зауважив Фурса.

Але він зазначив, якщо девальвація гривні вийде з-під контролю, якщо курс стрімко підвищиться, то ціни зростатимуть набагато швидше. Тож саме аби уникнути цього, має бути введений податок 10% на імпорт. Наразі це єдина новація. За її результатами будуть дивитись, чи допомогло це чи ні.

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