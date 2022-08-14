Про це в інтерв'ю в етері загальнонаціонального телемарафону розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович. За її словами, до кінця 2022 року уряд реалізує кілька програм щодо соціальних виплат.

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Соціальні виплати є другі за пріоритетом у казначействі

Оксана Жолнович пояснила, що Україна живе в умовах воєнного бюджету, тому першочергово казначейство задовільняє військові запити від Міністерства оборони. Другими за пріоритетом є запити від Міністерства соціальної політики.

Міністерка визнала, що є затримки з виплатами, особливо з соціальною допомогою, однак причина цього – казначейські рахунки, які спрямували кошти на армію, повинні зібрати надходження. Жолнович відзначила, що міністерство проводить усі нарахування вчасно.

Кожна людина, яка має право на виплату – отримає її і я це гарантую, тому ще весь уряд як механізм зараз над цим працює,

– наголосила Жолнович.

Також Мінсоцполітики співпрацює з міжнародними партнерами, які надають фінансову допомогу саме для соціальних виплат. Тому очільниця впевнена, що всі плани міністерства вдасться реалізувати. Зокрема мова йде про:

підняття прожиткового мінімуму в грудні на 3,2%;

перерахунок соціальних виплат відповідного до нового прожиткового мінімуму;

підняття пенсії на 300 гривень для людей старше 70 років у жовтні;

встановлення нижньої планки для пенсіонерів старше 70 років з повним страховим стажем на рівні не нижче 3 000 гривень;

Міністерка наголосила, що питання про скорочення виплат не стоїть.

Оксана Жолнович відзначила, що у бюджет наступного року Мінсоцполітики вноситиме подання на чергове збільшення прожиткового мінімуму. Однак міністерка зазначила, що зараз не можна передбачити, на скільки він зросте, оскільки це залежатиме від рішення Міністерства фінансів.

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