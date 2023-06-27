Мінус одна платіжка: хто не платитиме за нерухомість у липні

У липні для українців надійдуть платіжки за комунальні платежі та нерухомість. Проте за останньою платитимуть далеко не усі, адже є виключення.

Хто не платитиме податок на нерухомість

У липні українці платитимуть податок на "лишні квадратні метри" за 2022 рік. Вартість за один квадратний метр не може перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за звітний 2022 рік (6 500 гривень). Тож він цього року коштує – 97 гривень 50 копійок.

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Деякі українці можуть взагалі не сплачувати цей податок, якщо:

вони володіють квартирою площею до 60 квадратних метрів або будинки до 120 квадратних метрів, тобто не виходять за дозволену норму;

їх майно на окупованих територіях чи в зоні бойових дій;

якщо житло перевищує норму, але поділене між двома родинами.

Якщо людині не надійшла платіжка – вона сама має піти до податкової. Також у разі ухилення від сплати податку до 30 днів нарахується штраф 10%, а за понад 30 днів – 20%.

Заплатити податок потрібно протягом 60 днів після отримання платіжки.

Як менше платити за електроенергію

Якщо новий тариф на електроенергію не влаштовує українця, він має право оформити собі двозонний або тризонний спосіб оплати. Тобто за певні години ціна на світло буде значно меншою.

Двозонний тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривні за кіловат-годину (50% від повного тарифу);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф).

Тризонний тариф:

8:00 – 11:00 / 20:00 – 22:00 – 3,96 гривні за кіловат-годину (150% від повного тарифу);

7:00 – 8:00 / 11:00 – 20:00 – 2,64 гривні за кіловат-годину (повний тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривні за кіловат-годину (40% від повного тарифу).

Зробити це можна подавши заяву через онлайн-платформу "Персональний кабінет", оплатити платіжку, яка надійде на пошту і через два тижні особу переведуть на обраний тариф.