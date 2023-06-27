Кто не будет платить налог на недвижимость

В июле украинцы будут платить налог на "лишние квадратные метры" за 2022 год. Стоимость за один квадратный метр не может превышать 1,5% минимальной заработной платы за отчетный 2022 год (6 500 гривен). Так что он в этом году стоит – 97 гривен 50 копеек.

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Некоторые украинцы могут вообще не платить этот налог, если:

они владеют квартирой площадью до 60 квадратных метров или дома до 120 квадратных метров, то есть не выходят за разрешенную норму;

их имущество на оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

если жилье превышает норму, но разделено между двумя семьями.

Напомним! Если человеку не поступила платежка – он сам должен пойти в налоговую. Также в случае уклонения от уплаты налога до 30 дней начислится штраф 10%, а за 30 дней – 20%.

Заплатить налог нужно в течение 60 дней после получения платежки.

Как меньше платить за электроэнергию

Если новый тариф на электроэнергию не устраивает украинца, он имеет право оформить двухзонный или трехзонный способ оплаты. То есть через определенные часы цена на свет будет значительно меньше.

Двухзонный тариф:

23:00 – 7:00 – 1,32 гривны за киловатт-час (50% от полного тарифа);

7:00 – 23:00 – 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф).

Трехзонный тариф:

8:00 - 11:00 / 20:00 - 22:00 - 3,96 гривны за киловатт-час (150% от полного тарифа);

7:00 - 8:00 / 11:00 - 20:00 - 2,64 гривны за киловатт-час (полный тариф);

23:00 – 7:00 – 1,06 гривны за киловатт-час (40% от полного тарифа).

Сделать это можно подав заявление через онлайн-платформу "Персональный кабинет", оплатить поступившую на почту платежку и через две недели лицо переведут на выбранный тариф.