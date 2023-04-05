Податки на пальне з 1 липня: чи повернуть їх

В Україні можуть передумати повертати податки на пальне. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Він передбачає продовження пільгового оподаткування на період воєнного стану.

Нагадуємо, що з 1 липня в Україні планують повернути податки на пальне. Це може призвести до підвищення цін на бензин, дизпальне та автогаз.

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Не усі погоджуються з цим: хто проти, а хто за

що на початку повномасштабного вторгнення ПДВ на пальне знизили з 20% до 7%. Влітку цього року його хочуть повернути.

У Верховній Раді група з 16 депутатів на чолі з Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт, який має на меті продовжити пільговий режим оподаткування пального на період воєнного стану.

1 липня 2023 року поступово наближається, але можна констатувати, що економічна ситуація в державі з дати ухвалення вказаного закону суттєво не змінилась. Український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії,

— йдеться у пояснювальній записці до документа.

Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризику повторно виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак.

Втім очільник фінансового комітету Данило Гетманцев ще раніше зазначив, що скасування акцизу та зменшення ставки ПДВ було помилковим рішенням.

Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу,

– каже Гетманцев.

Крім того, на його думку, це вплинуло лише на заробіток трейдерів, а не на ціну пального.

Якими будуть ціни на пальне у квітні

У коментарі 24 Каналу Сергій Куюн, директор Консалтингової групи "А-95", пояснив, що зараз українцям не варто очікувати зростання цін на пальне. На додаток, ціна може ще більше впасти.

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Потенціал для подальшого зниження зберігатиметься. Тому ціна на пальне може впродовж тижня – двох впасти ще на дві гривні,

– каже експерт.

Це свідчить про те, що підготовка до ембарго на російські нафтопродукти з 5 лютого пройшла успішно. Навіть передодні посівного сезону в Україні проблем із пальним немає.

За даними "Мінфіну", станом на 4 квітня бензин А-95 коштує за літр 47,05 гривні, бензин А-92 – 46,14 гривні, дизельне пальне – 47,22 гривні, а авто­мобільний газ – 21,70 гривні.