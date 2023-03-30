Нагадуємо, що ціни на пальне поступово знижуються від початку 2023 року. Зараз ціна на дизпальне в середньому трішки більше ніж 47 гривень, а на бензин – від 49 до 46 гривень.

Читайте також ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять

ПДВ на пальне повертають

Як розповів очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з 1 липня повертається ПДВ на бензин, дизель й газ. На початку повномасштабного вторгнення його знизили з 20% до 7%. Однак Гетманцев вважає, що це було помилковим рішенням.

Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу,
– сказав очільник фінансового комітету.

Які зараз ціни на пальне

За даними "Мінфіну", середні ціни на пальне станом на 30 березня становлять:

  • Бензин А-95 преміум – 49,06 гривні за літр;
  • Бензин А-9547,12 гривні;
  • Бензин А-9246,20 гривні;

Цікаво Росія буде зберігати свою нафту в Африці, але й тут фіксують певні виклики

  • Дизельне пальне – 47,34 гривні;
  • Газ авто­мобільний21,76 гривні.