Нагадуємо, що ціни на пальне поступово знижуються від початку 2023 року. Зараз ціна на дизпальне в середньому трішки більше ніж 47 гривень, а на бензин – від 49 до 46 гривень.

Читайте також ЗСУ потрібні тисячі автівок: скільки вони коштують, де їх купити та які найкраще підходять

ПДВ на пальне повертають

Як розповів очільник фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев з 1 липня повертається ПДВ на бензин, дизель й газ. На початку повномасштабного вторгнення його знизили з 20% до 7%. Однак Гетманцев вважає, що це було помилковим рішенням.

Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли, як гриби після дощу,

– сказав очільник фінансового комітету.

Важливо, що, на його думку, це жодним чином не вплине на ціну пального, лише на заробіток трейдерів.

Які зараз ціни на пальне

За даними "Мінфіну", середні ціни на пальне станом на 30 березня становлять:

Бензин А-95 преміум – 49,06 гривні за літр;

Бензин А-95 – 47,12 гривні;

47,12 гривні; Бензин А-92 – 46,20 гривні;

Цікаво Росія буде зберігати свою нафту в Африці, але й тут фіксують певні виклики