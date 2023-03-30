Напомним, что цены на горючее постепенно снижаются с начала 2023 года. Сейчас цена на дизтопливо в среднем немного больше 47 гривен, а на бензин – от 49 до 46 гривен.

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НДС на горючее возвращают

Как рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев с 1 июля возвращается НДС на бензин, дизель и газ. В начале полномасштабного вторжения его снизили с 20 до 7%. Однако Гетманцев считает, что это было ошибочным решением.

Вспомните решение начала 2022 об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белое? Нет! Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя,

– сказал глава финансового комитета.

Важно, что, по его мнению, это никак не повлияло на цену горючего, только на заработок трейдеров.

Какие сейчас цены на топливо

По данным "Минфина", средние цены на горючее по состоянию на 30 марта составляют:

Бензин А-95 премиум – 49,06 гривны за литр;

Бензин А-95 – 47,12 гривны;

47,12 гривны; Бензин А-92 – 46,20 гривны;

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