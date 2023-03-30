Напомним, что цены на горючее постепенно снижаются с начала 2023 года. Сейчас цена на дизтопливо в среднем немного больше 47 гривен, а на бензин – от 49 до 46 гривен.
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НДС на горючее возвращают
Как рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев с 1 июля возвращается НДС на бензин, дизель и газ. В начале полномасштабного вторжения его снизили с 20 до 7%. Однако Гетманцев считает, что это было ошибочным решением.
Вспомните решение начала 2022 об отмене акциза и уменьшении ставки НДС до 7% на топливо. Оно привело к выходу рынка в белое? Нет! Нелегальные бочки выросли, как грибы после дождя,
– сказал глава финансового комитета.
Какие сейчас цены на топливо
По данным "Минфина", средние цены на горючее по состоянию на 30 марта составляют:
- Бензин А-95 премиум – 49,06 гривны за литр;
- Бензин А-95 – 47,12 гривны;
- Бензин А-92 – 46,20 гривны;
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- Дизельное топливо – 47,34 гривны;
- Газ автомобильный – 21,76 гривны.