"Податок на розкіш" у 2024 році: список авто, за які доведеться доплачувати

У Міністерстві економіки оприлюднили список автомобілів, які цього року підпадають під "податок на розкіш". До нього увійшло 184 моделі.

Які авто оподатковуватимуть

Тож до переліку на 2024 рік увійшло 184 марки авто, серед яких:

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Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Jaguar

Land Rover

Lexus

Maserati

Mercedes-Benz

Porsche

Rivian

Tesla.

Сума податку становить 25 тисяч гривень Сплатити його необхідно: фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації,

– написали в Укравтопром.

Тобто оподатковувати будуть авто віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Нині мінімалка складає 7 100 гривень.

Що таке "податок на розкіш"

"Податок на розкіш" – це неофіційна назва деяких податків на майно, розмір яких встановлюється місцевими радами, якщо вони не визначені в Податковому кодексі. Гроші з них надходять до держбюджету України.

Є два види таких податків:

транспортний податок (стаття 267 ПКУ);

податок на нерухоме майно, окрім земельної ділянки (стаття 266 ПКУ).

Транспортний податок не залежить від об’єму двигуна, марки, типу пального, року придбання тощо. Враховується лише рік випуску та середньоринкова вартість.

На вантажні автомобілі податок не поширюється. Якщо в технічних документах вказаний рік і місяць виробництва легкового авто, то термін у 5 років обчислюється до місяця, коли йому минає 5 років. Саме тоді треба платити податок.

До слова фізичні особи можуть не декларувати авто, бо його розрахунок автоматично робить податкова.