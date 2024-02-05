Які авто оподатковуватимуть
Тож до переліку на 2024 рік увійшло 184 марки авто, серед яких:
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- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Jaguar
- Land Rover
- Lexus
- Maserati
- Mercedes-Benz
- Porsche
- Rivian
- Tesla.
Сума податку становить 25 тисяч гривень Сплатити його необхідно: фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації,
– написали в Укравтопром.
Тобто оподатковувати будуть авто віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Нині мінімалка складає 7 100 гривень.
Що таке "податок на розкіш"
"Податок на розкіш" – це неофіційна назва деяких податків на майно, розмір яких встановлюється місцевими радами, якщо вони не визначені в Податковому кодексі. Гроші з них надходять до держбюджету України.
Є два види таких податків:
- транспортний податок (стаття 267 ПКУ);
- податок на нерухоме майно, окрім земельної ділянки (стаття 266 ПКУ).
На вантажні автомобілі податок не поширюється. Якщо в технічних документах вказаний рік і місяць виробництва легкового авто, то термін у 5 років обчислюється до місяця, коли йому минає 5 років. Саме тоді треба платити податок.
До слова фізичні особи можуть не декларувати авто, бо його розрахунок автоматично робить податкова.