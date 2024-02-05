Які авто оподатковуватимуть

Тож до переліку на 2024 рік увійшло 184 марки авто, серед яких:

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  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Jaguar
  • Land Rover
  • Lexus
  • Maserati
  • Mercedes-Benz
  • Porsche
  • Rivian
  • Tesla.

Сума податку становить 25 тисяч гривень Сплатити його необхідно: фізичним особам – протягом 60 днів після отримання повідомлення; юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації,
– написали в Укравтопром.

Тобто оподатковувати будуть авто віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Нині мінімалка складає 7 100 гривень.

Що таке "податок на розкіш"

"Податок на розкіш" – це неофіційна назва деяких податків на майно, розмір яких встановлюється місцевими радами, якщо вони не визначені в Податковому кодексі. Гроші з них надходять до держбюджету України.

Є два види таких податків:

  • транспортний податок (стаття 267 ПКУ);
  • податок на нерухоме майно, окрім земельної ділянки (стаття 266 ПКУ).

На вантажні автомобілі податок не поширюється. Якщо в технічних документах вказаний рік і місяць виробництва легкового авто, то термін у 5 років обчислюється до місяця, коли йому минає 5 років. Саме тоді треба платити податок.

До слова фізичні особи можуть не декларувати авто, бо його розрахунок автоматично робить податкова.