Какие авто будут облагать налогом
Поэтому в перечень на 2024 год вошло 184 марки авто, среди которых:
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- Aston Martin
- Audi
- Bentley
- BMW
- Cadillac
- Ягуар
- Land Rover
- Lexus
- Мазерати
- Mercedes-Benz
- Порше
- Ривиан
- Tesla.
Сумма налога составляет 25 тысяч гривен Уплатить его необходимо: физическим лицам – в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации,
– написали в Укравтопроме.
То есть облагать налогом будут авто в возрасте до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. Сейчас минималка составляет 7 100 гривен.
Что такое "налог на роскошь"
"Налог на роскошь" – это неофициальное название некоторых налогов на имущество, размер которых устанавливается местными советами, если они не определены в Налоговом кодексе. Деньги с них поступают в госбюджет Украины.
Есть два вида таких налогов:
- транспортный налог (статья 267 НКУ);
- налог на недвижимое имущество, кроме земельного участка (статья 266 НКУ).
На грузовые автомобили налог не распространяется. Если в технических документах указан год и месяц производства легкового авто, то срок в 5 лет исчисляется до месяца, когда ему исполняется 5 лет. Именно тогда надо платить налог.
К слову физические лица могут не декларировать авто, потому что его расчет автоматически делает налоговая.