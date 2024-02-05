Какие авто будут облагать налогом

Поэтому в перечень на 2024 год вошло 184 марки авто, среди которых:

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Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Cadillac

Ягуар

Land Rover

Lexus

Мазерати

Mercedes-Benz

Порше

Ривиан

Tesla.

Сумма налога составляет 25 тысяч гривен Уплатить его необходимо: физическим лицам – в течение 60 дней после получения уведомления; юридическим лицам - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, наступающего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации,

– написали в Укравтопроме.

То есть облагать налогом будут авто в возрасте до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат. Сейчас минималка составляет 7 100 гривен.

Что такое "налог на роскошь"

"Налог на роскошь" – это неофициальное название некоторых налогов на имущество, размер которых устанавливается местными советами, если они не определены в Налоговом кодексе. Деньги с них поступают в госбюджет Украины.

Есть два вида таких налогов:

транспортный налог (статья 267 НКУ);

налог на недвижимое имущество, кроме земельного участка (статья 266 НКУ).

Обратите внимание! Транспортный налог не зависит от объема двигателя, марки, типа топлива, года приобретения и тому подобное. Учитывается только год выпуска и среднерыночная стоимость.

На грузовые автомобили налог не распространяется. Если в технических документах указан год и месяц производства легкового авто, то срок в 5 лет исчисляется до месяца, когда ему исполняется 5 лет. Именно тогда надо платить налог.

К слову физические лица могут не декларировать авто, потому что его расчет автоматически делает налоговая.