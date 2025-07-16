16 липня, 10:51
Не тільки пенсіонери: хто з українців звільняється від сплати земельного податку
Основні тези
- Податок на землю у 2025 році не сплачують особи з інвалідністю І та ІІ групи, багатодітні батьки, пенсіонери, ветерани війни та постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Звільнення діє на земельні ділянки, що відповідають граничним нормам, і ділянки, які перебувають в окупації або на території бойових дій.
Земельний податок у 2025 році сплачують власники земельних ділянок, паїв та постійні землекористувачі. Проте декого з них звільняють від сплати податку.
Хто може не платити податок на землю?
Пільги доступні окремим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс.
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Так, сплачувати кошти не повинні:
- особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
- пенсіонери (за віком);
- ветерани війни;
- особи, визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Яких правил треба дотримуватись?
Звільнення від сплати податку поширюється на ті земельні ділянки, які відповідають граничним нормам:
- Для ведення особистого селянського господарства – не більш 2 гектарів;
- Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
- Для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
- Для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
- Для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.
Також не платити земельний податок можна, якщо ваша земельна ділянка перебуває в окупації чи на території активних бойових дій, а також у разі забруднення вибухівкою.