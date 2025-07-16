Кто может не платить налог на землю?

Льготы доступны отдельным категориям украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Налоговый кодекс.

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Так, платить средства не должны:

лица с инвалидностью I и II группы;

физические лица, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны;

лица, признанные пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Каких правил надо придерживаться?

Освобождение от уплаты налога распространяется на те земельные участки, которые соответствуют предельным нормам:

Для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2 гектаров;

Для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

Для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;

Для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;

Для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.

Также не платить земельный налог можно, если ваш земельный участок находится в оккупации или на территории активных боевых действий, а также в случае загрязнения взрывчаткой.