Хто може не платити податок на землю?

Пільги доступні окремим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс.

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Так, сплачувати кошти не повинні:

  • особи з інвалідністю І та ІІ групи;
  • фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
  • пенсіонери (за віком);
  • ветерани війни;
  • особи, визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Яких правил треба дотримуватись?

Звільнення від сплати податку поширюється на ті земельні ділянки, які відповідають граничним нормам:

  • Для ведення особистого селянського господарства – не більш 2 гектарів;
  • Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;
  • Для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
  • Для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
  • Для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Також не платити земельний податок можна, якщо ваша земельна ділянка перебуває в окупації чи на території активних бойових дій, а також у разі забруднення вибухівкою.