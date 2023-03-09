Податок на "зайві метри": скільки потрібно буде заплатити цього року

9 березня 2023, 19:24
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Щорічно власники житла з площею понад встановлений норматив мають платити податок. Його розмір встановлює місцева влада.

Хто саме має платити податок

Сплачувати податок на "зайві" метри повинні власники:

  • будинку, якщо його площа становить понад 120 кв. метрів;
  • квартири, якщо її площа – понад 60 кв. метрів;
  • квартири та будинку, якщо їхня загальна площа перевищує 180 кв. метрів.

Цікаво Податок за "зайві" метри тепер треба платити по-новому

За законом податок не має перевищувати 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр. Оскільки мінімальна зарплата станом на 1 січня 2022 року становила 6500 гривень, граничний розмір ставок податку за звітний 2022 рік не має перевищувати 97,50 гривні.

Важливо, що від сплати податку звільняються власники, чия нерухомість:

  • розташована на території, де були або досі є бойові дії;
  • розташована на тимчасово окупованих територіях;
  • була пошкоджена і стала непридатною для життя через бойові дії.

Як заплатити податок

  • Щоб заповнити декларацію, вам необхідно звернутися до податкової за місцем своєї реєстрації.
  • Цікаво, що якщо квартира розділена між членами сім'ї, то платити податок не потрібно.

 

Автор: Ольга Ожогіна