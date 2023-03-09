Податок на "зайві метри": скільки потрібно буде заплатити цього року

Щорічно власники житла з площею понад встановлений норматив мають платити податок. Його розмір встановлює місцева влада.

Хто саме має платити податок

Сплачувати податок на "зайві" метри повинні власники:

будинку, якщо його площа становить понад 120 кв. метрів;

квартири, якщо її площа – понад 60 кв. метрів;

квартири та будинку, якщо їхня загальна площа перевищує 180 кв. метрів.

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За законом податок не має перевищувати 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр. Оскільки мінімальна зарплата станом на 1 січня 2022 року становила 6500 гривень, граничний розмір ставок податку за звітний 2022 рік не має перевищувати 97,50 гривні.

Важливо, що від сплати податку звільняються власники, чия нерухомість:

розташована на території, де були або досі є бойові дії;

розташована на тимчасово окупованих територіях;

була пошкоджена і стала непридатною для життя через бойові дії.

Як заплатити податок