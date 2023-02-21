За даними державної податкової служби затверджено нову редакцію податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

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Основні зміни: чого вони стосуються

Відповідно до змін, тепер передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ.

Відтак нову декларацію доповнено:

адресами місць розташування об’єктів оподаткування;

строками користування податковою пільгою;

деталізацією нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання.

Яким буде податок

Нагадаємо вам, що за цей рік податок за зайві метри потрібно буде сплатити за період 2022 року. Він зачепить тих, у кого є квартира площею понад 60 квадратних метрів та будинки площею від 120 квадратних метрів.

Важливо, що якщо у вашому користуванні є як квартира, так і будинок, то їхня загальна площа не повинна бути більшою за 180 квадратних метрів. Крім того, якщо нерухомість знаходиться в окупації або в зоні бойових дій, тоді податок платити не потрібно.

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Розмір податку залежатиме від органів місцевого самоврядування. Його також можуть зменшити.