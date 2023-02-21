За даними державної податкової служби затверджено нову редакцію податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
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Основні зміни: чого вони стосуються
Відповідно до змін, тепер передбачена можливість зазначити код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) замість коду за КОАТУУ.
Відтак нову декларацію доповнено:
- адресами місць розташування об’єктів оподаткування;
- строками користування податковою пільгою;
- деталізацією нарахованих до збільшення сум податкового зобов’язання.
Яким буде податок
Нагадаємо вам, що за цей рік податок за зайві метри потрібно буде сплатити за період 2022 року. Він зачепить тих, у кого є квартира площею понад 60 квадратних метрів та будинки площею від 120 квадратних метрів.
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Розмір податку залежатиме від органів місцевого самоврядування. Його також можуть зменшити.
- Податок не може становити більш ніж 1,5% мінімалки за звітний рік. Йдеться про 97,5 гривні за квадратний метр.
- Якщо у вас квартира площею 100 квадратних метрів (тобто понад 60 квадратних метрів, як зазначено у законі), то заплатити потрібно лише за 40 квадратних метрів. Відповідно, сума становитиме 3 900 гривень. Цікаво, що якщо квартира розділена між членами сім'ї, то платити податок не потрібно.
- Щоб заповнити декларацію, вам необхідно звернутися до податкової за місцем своєї реєстрації.