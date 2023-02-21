По данным государственной налоговой службы утверждена новая редакция налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
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Основные изменения: к чему они касаются
Согласно изменениям теперь предусмотрена возможность указать код Кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин (КАТОТТГ) вместо кода по КОАТУУ.
Следовательно, новая декларация дополнена:
- адресам мест расположения объектов налогообложения;
- сроками использования налоговой льготой;
- детализацией начисленных к увеличению сумм налогового обязательства.
Каким будет налог
Напомним, что за этот год налог за лишние метры нужно будет уплатить за период 2022 года. Он коснется тех, у кого есть квартира площадью более 60 квадратных метров и дома площадью от 120 квадратных метров.
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Размер налога будет зависеть от органов местного самоуправления. Его также могут уменьшить.
- Налог не может составлять более 1,5% минималки за отчетный год. Речь идет о 97,5 гривны за квадратный метр.
- Если у вас квартира площадью 100 квадратных метров (то есть более 60 квадратных метров, как указано в законе), то заплатить нужно всего за 40 квадратных метров. Соответственно, сумма будет составлять 3 900 гривен. Интересно, что если квартира разделена между членами семьи, платить налог не нужно.
- Чтобы заполнить декларацию, необходимо обратиться в налоговую по месту своей регистрации.