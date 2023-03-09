Хто саме має платити податок
Сплачувати податок на "зайві" метри повинні власники:
- будинку, якщо його площа становить понад 120 кв. метрів;
- квартири, якщо її площа – понад 60 кв. метрів;
- квартири та будинку, якщо їхня загальна площа перевищує 180 кв. метрів.
Цікаво Податок за "зайві" метри тепер треба платити по-новому
За законом податок не має перевищувати 1,5% від розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року, за 1 квадратний метр. Оскільки мінімальна зарплата станом на 1 січня 2022 року становила 6500 гривень, граничний розмір ставок податку за звітний 2022 рік не має перевищувати 97,50 гривні.
Важливо, що від сплати податку звільняються власники, чия нерухомість:
- розташована на території, де були або досі є бойові дії;
- розташована на тимчасово окупованих територіях;
- була пошкоджена і стала непридатною для життя через бойові дії.
Як заплатити податок
- Щоб заповнити декларацію, вам необхідно звернутися до податкової за місцем своєї реєстрації.
- Цікаво, що якщо квартира розділена між членами сім'ї, то платити податок не потрібно.