В Україні може з'явитися ще один податок – на ЗСУ
28 грудня 2022, 17:29Читать новость на русском
Незабаром може з'явитися новий вид податку, який піде на фінансування на Збройних сил України. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що видатки на оборону України наразі фінансує виключно держава. З моменту повномасштабного вторгнення ці суму складають близько половини коштів держбюджету.
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Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив — це кошти, які були забрані у наших військових,
— зазначив Шурма.