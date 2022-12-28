Він наголосив, що видатки на оборону України наразі фінансує виключно держава. З моменту повномасштабного вторгнення ці суму складають близько половини коштів держбюджету.

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Тому, будем розглядати питання введення певного податку на Збройні сили, формулу його проговорюємо, аналізуємо зараз. Але будь-який платник повинен розуміти, що кожна гривня, яку він не заплатив — це кошти, які були забрані у наших військових,

— зазначив Шурма.

Нагадаємо, в Україні з 2014 року існує військовий збір — податок, який було введено у 2014 році для фінансування Збройних сил України. Цим податком обкладаються доходи фізичних осіб на території України. Ставка військового збору складає 1,5% від нарахованої заробітної плати.