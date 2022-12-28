Он подчеркнул, что расходы на оборону Украины финансирует исключительно государство. С момента полномасштабного вторжения эти суммы составляют около половины средств госбюджета.

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Поэтому будем рассматривать вопрос введения определенного налога на Вооруженные силы, формулу его проговариваем, анализируем сейчас. Но любой плательщик должен понимать, что каждая гривна, которую он не заплатил, — это средства, которые были изъяты у наших военных,

– отметил Шурма.

Напомним, в Украине с 2014 года существует военный сбор — налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Этим налогом облагаются доходы физических лиц территории Украины. Ставка военного сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.