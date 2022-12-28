Какие ожидания на следующий год и удастся ли улучшить ситуацию, рассказал в интервью министр финансов Украины Сергей Марченко.

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На что идет госбюджет

Львиная судьба всех расходов идет на финансирование ВСУ. С начала полномасштабного вторжения расходы на армию увеличились в 6 раз и достигли почти половины бюджета или 31,7% ВВП. При этом нужно финансировать и остальные выплаты.

Благодаря международной помощи, Украина смогла осуществлять их в этом году и готова продолжить вести оборонные действия в следующем. ЕС и США анонсировали по меньшей мере 32 миллиарда долларов помощи в следующем году.

Готовы ли мы весь год вести военную кампанию? Да, готовы. У нас в бюджете фактически заложены показатели, которые именно об этом говорят. Конечно, может быть разной формы интенсивности военная кампания. Но когда мы планировали бюджет на 2023 год, наиболее вероятным сценарием было продолжение войны,

– говорит Сергей Марченко.

Почему ЕС затягивали оказание помощи

В течение всего года политики в ЕС и США принимали решение о выделении Украине помощи. Однако поступали обещанные средства с большими задержками. Так происходило из-за сложностей финансовых механизмов оказания помощи, ведь для выделения средств требуется единогласное решение всех 27 стран-членов.

Вы сейчас спрашиваете, почему денежные средства поступали неравномерно? Ответ очень прост. Западные страны не планировали давать Украине деньги, а принимали эти решения из колес. Они меняли собственные бюджеты и находили решения внутри бюджетных периодов и это дорого стоит.

– объясняет министр.

Страны G7 хотят большей привлеченности МВФ

По словам министра финансов, это ключевой месседж, который сейчас раздается от западных партнеров Украины. В 2022 году с этим были определенные сложности, в том числе из-за того, что в организацию входит Россия. Кроме того, у МВФ не было четких механизмов выделения помощи для страны, которая находится в состоянии войны.

У руководства МВФ достаточно непростая задача, как с точки зрения нахождения консенсуса всех стран по отношению к Украине, так и с точки зрения техники и подготовки документов. То есть программа должна дать нам необходимые рычаги, чтобы мы вышли в приемлемый в понимании высокого уровня мировых экспертов МВФ уровень долга по отношению к ВВП, уровню дефицита, инфляции и так далее. Это достаточно сложная механика,

– объясняет Сергей Марченко.

Недавно МВФ начал новую мониторинговую программу в Украине, направленную на усиление украинской экономики. По ее завершению через три месяца будут созданы предпосылки для получения финансовой помощи.

В следующем году Украина возглавляет управляющий совет Всемирного банка и МВФ. По мнению Сергея Марченко, это окно дополнительных возможностей в вопросе отстаивания позиций страны.

Можно ли говорить о дополнительных каких-либо возможностях? Я думаю, что да, и мы этот вопрос сейчас активно изучаем. У меня есть большая заинтересованность воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы сформировать повестку дня такую, которая нужна Украине, – отметил министр финансов.

Сергей Марченко также добавил, что кроме США, ЕС и международных финансовых организаций Украина может учитывать и прорабатывать возможности получения помощи от других стран.

Напомним, министр рассказывал о финансировании возобновления Донбасса по окончании войны.