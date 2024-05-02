Вартість цибулі зросла на майже 40%: чому так сталося

Цибуля це один з найпопулярніших овочів серед українців. Протягом останнього тижня вартість цього продукту зросла.

Чому зросла вартість цибулі

Протягом довгого часу вартість цибулі залишалася на одному рівні. Однак, нещодавно ціна цього овочу почала змінюватись.

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Лише за останній тиждень вартість цибулі збільшилась на 39%. Фермери продають цей овоч в середньому за 12 – 18 гривень за кілограм.

Основною причиною збільшення ціни є сезонне скорочення запасів цибулі. При цьому попит серед населення зростає, а отже дефіцит відчувається сильніше.

Чи буде зростати вартість цибулі далі

Відповідно до наведених даних, попри зростання ціни, вартість цибулі зараз на 64% менша ніж торік. Чи досягне вона показників за 2023 рік невідомо.

Однак, виробники застерігають, що збільшення вартості цибулі може і не відбутися. Стан овочу, який зберігається на складах погіршується, тобто його реалізація стає проблематичною.

Вартість цибулі у найбільших супермаркетах України, станом на 2 травня, така: