Почему выросла стоимость лука
В течение долгого времени стоимость лука оставалась на одном уровне. Однако недавно цена этого овоща начала меняться.
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Только за последнюю неделю стоимость лука увеличилась на 39%. Фермеры продают этот овощ в среднем по 12 – 18 гривен за килограмм.
Основной причиной увеличения цены является сезонное сокращение запасов лука. При этом спрос среди населения растет, а значит дефицит ощущается сильнее.
Будет ли расти стоимость лука дальше
Согласно приведенным данным, несмотря на рост цены, стоимость лука сейчас на 64% меньше чем в прошлом году. Достигнет ли она показателей за 2023 год неизвестно.
Однако производители предостерегают, что увеличение стоимости лука может и не произойти. Состояние овоща, который хранится на складах, ухудшается, то есть его реализация становится проблематичной.
Стоимость лука в крупнейших супермаркетах Украины, по состоянию на 2 мая, такая:
- Auchan – 17,50 гривны за килограмм;
- Megamarket – 22,50 гривны за килограмм;
- Metro – 17,90 гривны за килограмм 17 90 гривен за килограмм;
- Novus – 17,99 гривны за килограмм.