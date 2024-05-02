Чому зросла вартість цибулі

Протягом довгого часу вартість цибулі залишалася на одному рівні. Однак, нещодавно ціна цього овочу почала змінюватись.

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Лише за останній тиждень вартість цибулі збільшилась на 39%. Фермери продають цей овоч в середньому за 12 – 18 гривень за кілограм.

Основною причиною збільшення ціни є сезонне скорочення запасів цибулі. При цьому попит серед населення зростає, а отже дефіцит відчувається сильніше.

Чи буде зростати вартість цибулі далі

Відповідно до наведених даних, попри зростання ціни, вартість цибулі зараз на 64% менша ніж торік. Чи досягне вона показників за 2023 рік невідомо.

Однак, виробники застерігають, що збільшення вартості цибулі може і не відбутися. Стан овочу, який зберігається на складах погіршується, тобто його реалізація стає проблематичною.

Вартість цибулі у найбільших супермаркетах України, станом на 2 травня, така: