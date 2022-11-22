Ціни на яйця в Україні припинили ріст: де купити найдешевше
22 листопада 2022 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:Obozrevatel
Ще наприкінці жовтня ціна на яйця в Україні перебували біля позначки у 80 гривень. Втім, уже на початку листопада місяця ріст цін припинився, а ближче до середини місяця вони знизились.
Наразі у деяких супермаркетах десяток яєць можна купити дешевше, ніж за 60 гривень. Середня ціна, за даними Мінфіну, становить 71,60 гривні.
Актуально Зростання цін на курячі яйця зупинилося, – Мінагрополітики
Де купити яйця найдешевше
Нижче, ніж за 60 гривень десяток яєць можна купити у таких супермаркетах:
- Сільпо – 59,99 гривні (Zlata Kladka);
- Varus – 54,9 гривні (поштучний продаж);
- АТБ – 57,9 гривні (поштучний продаж).
Скільки коштують яйця в супермаркетах загалом
У Сільпо ціни на десяток яєць коливаються від 59,99 до 84,99 гривні. У Varus ціни знаходяться у проміжку 54,9 – 75,9 гривні. Ціни у Форі варіюються від 71,64 до 82,11 гривні. В АТБ яйця коштують від 57,9 до 74,9 гривні.
Що впливає на ціну
- Зріст цін влітку 2022 року спричинило скорочення поголів'я птиці, падіння або повна зупинка виробництв.
- Наразі виробники відновлюють поголів’я птиці задля забезпечення попиту і стабілізації ринку. Тому ціна поступова стабілізується.
- За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, очікується зниження ціни до економічно обґрунтованої. Це відбудеться тоді, коли збільшиться кількість курей-несучок