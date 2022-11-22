Ціни на яйця в Україні припинили ріст: де купити найдешевше

Ще наприкінці жовтня ціна на яйця в Україні перебували біля позначки у 80 гривень. Втім, уже на початку листопада місяця ріст цін припинився, а ближче до середини місяця вони знизились.

Наразі у деяких супермаркетах десяток яєць можна купити дешевше, ніж за 60 гривень. Середня ціна, за даними Мінфіну, становить 71,60 гривні.

Актуально Зростання цін на курячі яйця зупинилося, – Мінагрополітики

Де купити яйця найдешевше

Нижче, ніж за 60 гривень десяток яєць можна купити у таких супермаркетах:

Сільпо – 59,99 гривні (Zlata Kladka);

Varus – 54,9 гривні (поштучний продаж);

АТБ – 57,9 гривні (поштучний продаж).

Скільки коштують яйця в супермаркетах загалом

У Сільпо ціни на десяток яєць коливаються від 59,99 до 84,99 гривні. У Varus ціни знаходяться у проміжку 54,9 – 75,9 гривні. Ціни у Форі варіюються від 71,64 до 82,11 гривні. В АТБ яйця коштують від 57,9 до 74,9 гривні.

Що впливає на ціну