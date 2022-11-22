В некоторых супермаркетах десяток яиц можно купить дешевле, чем за 60 гривен. Средняя цена, по данным Минфина, составляет 71,60 грн.

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Где купить яйца дешево

Ниже, чем за 60 гривен, десяток яиц можно купить в таких супермаркетах:

Сильпо – 59,99 гривны (Zlata Kladka);

Varus – 54,9 гривны (поштучная продажа);

АТБ – 57,9 гривны (поштучная продажа).

Сколько стоят яйца в супермаркетах.

В Сильпо цены на десяток яиц колеблются от 59,99 до 84,99 грн. У Varus цены находятся в промежутке 54,9 – 75,9 гривны. Цены в Фори варьируются от 71,64 до 82,11 гривны. В АТБ яйца стоят от 57,9 до 74,9 грн.

Что влияет на цену