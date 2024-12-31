Який курс злотого в Україні напередодні Нового року
31 грудня 2024, 17:26Читать новость на русском
Протягом останнього місяця 2024 року курс злотого залишався стабільним. Коливання, що відбувалися, були незначними і вагомо на ситуацію не вплинули.
За скільки можна купити 1 злотий 31 грудня
31 грудня курс, який встановлює НБУ, зріс і сягнув 10,30 гривень за злотий, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".
Читайте також Через це ви можете втратити свою пенсію з 1 січня: про що потрібно знати пенсіонерам
Середній курс злотого у банках такий:
- купівля 1 злотого відбувається в середньому за 10,03 гривні;
- продаж 1 злотого – за 10,40 гривень.
В обмінниках середній курс зараз такий:
- купівля відбувається по курсу 10,22 гривні за злотий;
- продаж здійснюється – 10,36 гривні за злотий.
Скільки доведеться витратити на покупку 100 злотих сьогодні
- при купівлі 100 злотих у банку, доведеться витратити орієнтовно 1 040 гривень;
- а от, якщо купувати валюту в обмінниках доведеться викласти приблизно 1 036 гривень.