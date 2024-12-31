За скільки можна купити 1 злотий 31 грудня

31 грудня курс, який встановлює НБУ, зріс і сягнув 10,30 гривень за злотий, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

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Середній курс злотого у банках такий:

купівля 1 злотого відбувається в середньому за 10,03 гривні;

продаж 1 злотого – за 10,40 гривень.

В обмінниках середній курс зараз такий:

купівля відбувається по курсу 10,22 гривні за злотий;

продаж здійснюється – 10,36 гривні за злотий.

Скільки доведеться витратити на покупку 100 злотих сьогодні