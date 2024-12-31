За сколько можно купить 1 злотый 31 декабря
31 декабря курс, который устанавливает НБУ, вырос и достиг 10,30 гривен за злотый, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".
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Средний курс злотого в банках такой:
- покупка 1 злотого происходит в среднем за 10,03 гривны;
- продажа 1 злотого – за 10,40 гривен.
В обменниках средний курс сейчас такой:
- покупка происходит по курсу 10,22 гривны за злотый;
- продажа осуществляется – 10,36 гривны за злотый.
Сколько придется потратить на покупку 100 злотых сегодня
- при покупке 100 злотых в банке, придется потратить ориентировочно 1 040 гривен;
- а вот, если покупать валюту в обменниках придется выложить примерно 1 036 гривен.