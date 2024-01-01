Чи підвищуватимуть вартість на світло: ситуація з електроенергією з 1 січня

До кінця квітня 2024 року тариф на світло залишатиметься на тому показнику, що й раніше. Але не є виключенням, що після цього світло знову подорожчає. Насправді реальна ціна на електроенергію для населення має становити близько 8 гривень за кіловат-годину.

Чи підвищуватимуть тариф

Як розповів 24 Каналу експерт Богдан Серебренніков, у 2024 році підвищення електроенергію відбудеться. На це вплине те, що зростає оптова ціна електрики та мережевих тарифів, які є основними складовими кінцевої ціни електрики для українців.

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Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group В країні відбувається поступове послаблення гривні та інфляційні процеси, що також об’єктивно тиснуть на ціни електрики. Втім, скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову носитиме частковий характер.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін продовжив дію ПСО до кінця квітня 2024 року. Йдеться про покладання особливих обов'язків на тариф.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину. Це дозволить не збільшувати навантаження на сімейні бюджети під час опалювального сезону.

Скільки має коштувати світло

Експерт Богдан Серебренніков зауважує, що реальна ціна на електроенергію для населення станом на грудень 2023 рік мала б становити десь 8 гривень за кіловат-годину.

, що тариф на електроенергію для населення на сьогодні становить 2,64 гривні за кіловат-годину.

Пан Богдан пояснює, що наступне підвищення тарифу, найбільш ймовірно, буде дещо меншим, ніж у 2023 році.

Думаю, уряд не дозволить перетнути певну "психологічну" відмітку у 4 гривні за один крок і тариф становитиме десь між 3 і 4 гривні за кіловат-годину. Загалом, повністю реформувати тарифи на електрику для населення впродовж 2024 року не вдасться і процес може розтягнутися на наступні 2 – 3 роки,

– додає Серебренніков.

Стан енергосистеми у грудні

Денис Шмигаль каже, що грудень був успішним для енергетики України. Відтак впродовж кількох останніх днів добовий максимум споживання електроенергії знижується.

Втім у Міненерго повідомили, що об'єкти енергетичної інфраструктури залишаються під прицілом росіян і потребують інвестицій для відновлення і ремонтів.

Та попри це держава залишається соціально відповідальною і гарантує своїм громадянам стабільність цін на електропостачання,

– додає міністр енергетики Герман Галущенко.

На сьогодні генерації достатньо, щоб забезпечувати світлом і теплом будинки українців, а також робочі місця на підприємствах.