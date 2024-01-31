Чекайте вищих цін: які продукти у лютому подорожчають

У лютому деякі категорії продуктів у супермаркетах можуть здивувати новою ціною. Відтак приготувати борщ стане дорожче, а купляти молочні продукти доведеться за вищою ціною. Втім, щодо вартості м'яса є позитивні новини.

У скільки обійдеться борщовий набір у лютому

Для 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що у лютому плодово-овочеві можуть незначно подорожчати.

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За словами експертки, на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники:

оперативність і обсяги постачання,

вартість зберігання та транспортування,

підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.

Інна Сало Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Ціни на овочі борщового набору до кінця зими можуть підвищитися проти цін станом на 23 січня 2024 року.

капуста білокачанна – до 16 гривень за кілограм (+4 %),

білокачанна – до 16 гривень за кілограм (+4 %), буряк – до 18,5 гривні за кілограм (+3%),

– до 18,5 гривні за кілограм (+3%), морква – до 16,5 гривні за кілограм (+6 %),

– до 16,5 гривні за кілограм (+6 %), картопля – до 26 гривень за кілограм (+5 %),

– до 26 гривень за кілограм (+5 %), цибуля – до 18,5 гривні за кілограм (+8 %).

Яких цін чекати на фрукти

Інна Сало наголошує на тому, що фрукти дорожчатимуть також. До кінця зими яблука та виноград можуть додатково зрости.

Яблука до 19,5 гривні за кілограм, а виноград – до 210 гривень за кілограм,

– каже науковиця.

Щодо імпортних плодових, то ціни можуть підвищитися в середньому до 3%:

ціна на апельсини очікується до 87 гривень за кілограм,

очікується до 87 гривень за кілограм, на лимони – до 65 гривень за кілограм,

– до 65 гривень за кілограм, на банани – до 65 гривень за кілограм,

– до 65 гривень за кілограм, мандарини – до 62 гривень за кілограм.

Чи буде дорожчати м’ясо

Як розповіла 24 Каналу Наталія Копитець, провідна науковиця Інституту аграрної економіки, передумов щодо здорожчання основних видів м'яса у лютому немає.

Вона нагадує, що у середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах відмічалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%.

Наталія Копитець Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Проте в Україні, де війна триває вже близько двох років, завжди є вірогідність помітних стрибків цін. Зокрема, атаки по критичній інфраструктурі – енергетичній та виробничій – можуть спричинити як скорочення, так і повне знищення виробничих потужностей тих чи інших видів м’яса.

Тож, якщо це зумовить здорожчання м'ясам, то за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, зростання роздрібних цін на основні види складе до 5%. Його слід очікувати напередодні та в період Великодніх свят.

Молочна продукція

Експерт з Інституту аграрної економіки Іван Свиноус повідомляє 24 Канал, що за даними Асоціації виробників середня закупівельна ціна молока, станом на 1 січня 2024 року, склала: від 13,52 гривні за кілограм без ПДВ (перший ґатунок) до 15,20 гривні за кілограм без ПДВ (екстра ґатунок).

молоко екстра ґатунку може зрости на 0,14 гривні за кілограм – до 15,34 гривні за кілограм,

може зрости на 0,14 гривні за кілограм – до 15,34 гривні за кілограм, вищого ґатунку – додасть у ціні 0,12 гривні й складе 14,82 гривні без ПДВ,

– додасть у ціні 0,12 гривні й складе 14,82 гривні без ПДВ, а першого ґатунку – збільшиться на 0,09 гривні й становитиме 13,61 гривні без ПДВ.

На кінець лютого 2024 року вартість молока може зрости.

Підвищення закупівельних цін насамперед буде спричинене негативними загальноекономічними процесами в країні. Водночас скорочення експорту вітчизняної молочної продукції дещо обмежує темпи зростання закупівельних цін, які в січні 2024 року були на рівні загальноєвропейських,

– додає Свиноус.

Тому, через зростання вартості молочної сировини та вхідних матеріальних ресурсів, необхідних для виготовлення молочних продуктів, впродовж останнього місяця зими роздрібні ціни можуть зрости на 10 – 17% залежно від виду молокопродуктів.

Крупи та хлібобулочні вироби

Для 24 Каналу експертка Світлана Черемісіна розповіла, що впродовж січня 2024 року крупи дешевшали в ціні. Натомість усі види продукції хлібопекарської галузі стабільно дорожчали.

Світлана Черемісіна Головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" У лютому 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів.

Деякі крупи продовжуватимуть дешевшати, а борошно залишатиметься стабільним:

Гречка може подешевшати ще на 5 – 7%,

може подешевшати ще на 5 – 7%, Ціна на борошно залишатиметься стабільною,

залишатиметься стабільною, Цінова динаміка по інших видах круп – рис, пшоно – може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%,

Водночас хлібобулочні вироби продовжать поступово зростатимуть в ціні у діапазоні 0,5 – 1% на місяць.

Ціна на гречку порівняно з груднем знизилась – до 30,46 гривні за кілограм, пшоно подешевшало до 26,59 гривні за кілограм, крупи манні та ячні впали в ціні й коштують нині 21,29 гривні та 15,92 гривні відповідно.