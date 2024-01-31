Чекайте вищих цін: які продукти у лютому подорожчають
У лютому деякі категорії продуктів у супермаркетах можуть здивувати новою ціною. Відтак приготувати борщ стане дорожче, а купляти молочні продукти доведеться за вищою ціною. Втім, щодо вартості м'яса є позитивні новини.
У скільки обійдеться борщовий набір у лютому
Для 24 Каналу науковиця Інна Сало розповіла, що у лютому плодово-овочеві можуть незначно подорожчати.
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За словами експертки, на динаміку цін на плодоовочеві, особливо в несезон, найбільш суттєво впливають такі чинники:
- оперативність і обсяги постачання,
- вартість зберігання та транспортування,
- підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників та ціни на пальне.
Ціни на овочі борщового набору до кінця зими можуть підвищитися проти цін станом на 23 січня 2024 року.
- капуста білокачанна – до 16 гривень за кілограм (+4 %),
- буряк – до 18,5 гривні за кілограм (+3%),
- морква – до 16,5 гривні за кілограм (+6 %),
- картопля – до 26 гривень за кілограм (+5 %),
- цибуля – до 18,5 гривні за кілограм (+8 %).
Яких цін чекати на фрукти
Інна Сало наголошує на тому, що фрукти дорожчатимуть також. До кінця зими яблука та виноград можуть додатково зрости.
Яблука до 19,5 гривні за кілограм, а виноград – до 210 гривень за кілограм,
– каже науковиця.
Щодо імпортних плодових, то ціни можуть підвищитися в середньому до 3%:
- ціна на апельсини очікується до 87 гривень за кілограм,
- на лимони – до 65 гривень за кілограм,
- на банани – до 65 гривень за кілограм,
- мандарини – до 62 гривень за кілограм.
Чи буде дорожчати м’ясо
Як розповіла 24 Каналу Наталія Копитець, провідна науковиця Інституту аграрної економіки, передумов щодо здорожчання основних видів м'яса у лютому немає.
Вона нагадує, що у середині січня 2024 року порівняно з початком грудня 2023 року у продовольчих супермаркетах відмічалося зниження роздрібних цін на свинину до 8,8%.
Проте в Україні, де війна триває вже близько двох років, завжди є вірогідність помітних стрибків цін. Зокрема, атаки по критичній інфраструктурі – енергетичній та виробничій – можуть спричинити як скорочення, так і повне знищення виробничих потужностей тих чи інших видів м’яса.
Тож, якщо це зумовить здорожчання м'ясам, то за прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, зростання роздрібних цін на основні види складе до 5%. Його слід очікувати напередодні та в період Великодніх свят.
Молочна продукція
Експерт з Інституту аграрної економіки Іван Свиноус повідомляє 24 Канал, що за даними Асоціації виробників середня закупівельна ціна молока, станом на 1 січня 2024 року, склала: від 13,52 гривні за кілограм без ПДВ (перший ґатунок) до 15,20 гривні за кілограм без ПДВ (екстра ґатунок).Зверніть увагу! На кінець лютого 2024 року вартість молока може зрости.
- молоко екстра ґатунку може зрости на 0,14 гривні за кілограм – до 15,34 гривні за кілограм,
- вищого ґатунку – додасть у ціні 0,12 гривні й складе 14,82 гривні без ПДВ,
- а першого ґатунку – збільшиться на 0,09 гривні й становитиме 13,61 гривні без ПДВ.
Підвищення закупівельних цін насамперед буде спричинене негативними загальноекономічними процесами в країні. Водночас скорочення експорту вітчизняної молочної продукції дещо обмежує темпи зростання закупівельних цін, які в січні 2024 року були на рівні загальноєвропейських,
– додає Свиноус.
Тому, через зростання вартості молочної сировини та вхідних матеріальних ресурсів, необхідних для виготовлення молочних продуктів, впродовж останнього місяця зими роздрібні ціни можуть зрости на 10 – 17% залежно від виду молокопродуктів.
Крупи та хлібобулочні вироби
Для 24 Каналу експертка Світлана Черемісіна розповіла, що впродовж січня 2024 року крупи дешевшали в ціні. Натомість усі види продукції хлібопекарської галузі стабільно дорожчали.
У лютому 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів.
Деякі крупи продовжуватимуть дешевшати, а борошно залишатиметься стабільним:
- Гречка може подешевшати ще на 5 – 7%,
- Ціна на борошно залишатиметься стабільною,
- Цінова динаміка по інших видах круп – рис, пшоно – може зазнати незначного коливання в межах 3 – 5%,
Водночас хлібобулочні вироби продовжать поступово зростатимуть в ціні у діапазоні 0,5 – 1% на місяць.Зауважте! Ціна на гречку порівняно з груднем знизилась – до 30,46 гривні за кілограм, пшоно подешевшало до 26,59 гривні за кілограм, крупи манні та ячні впали в ціні й коштують нині 21,29 гривні та 15,92 гривні відповідно.