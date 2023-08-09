Деяким українцям нададуть подвійний стаж: хто зможе раніше вийти на пенсію
Певні пенсіонери можуть вийти на пенсію значно раніше пенсійного віку. У першу чергу це стосується людей, які довгий час працювали на роботі небезпечній для здоров'я.
Хто може вийти на пенсію раніше
Деякі категорії пенсіонерів можуть піти на заслужений відпочинок раніше. У першу чергу мова іде про робітників закладів освіти та охорони здоров'я. Люди, що працювали за цими спеціальностями, мають право вийти на пенсію навіть у 45 років, головне мати достатню кількість стажу.
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Також право піти на пенсію раніше мають:
- державні службовці;
- науковці;
- працівники органів місцевого самоврядування;
- комунальники.
Які пенсії в Україні зараз
Остання індексація пенсій в Україні відбулася у березні 2023 року. Тоді значна кількість пенсіонерів отримали збільшення мінімального розміру виплат з 2 100 гривень до 2 520 гривень. Проте такі реформи торкнулися не всіх.
Уряд наголошує, що цьогоріч перерахунків більше не буде. Однак, у липні підвищення розміру пенсій отримали:
- науковці – 422 гривні;
- громадяни зі статусом народного депутата України – 1 450 гривень;
- держслужбовці – 1 046 гривень;
- колишні працівники органів місцевого самоврядування – 634 гривні.
Перерахунок більшості надбавок для пенсіонерів відбувається при зміні прожиткового мінімуму. На ці зміни стаж не впливає.