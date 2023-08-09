Деяким українцям нададуть подвійний стаж: хто зможе раніше вийти на пенсію

9 серпня 2023, 19:43
Читать новость на русском

Певні пенсіонери можуть вийти на пенсію значно раніше пенсійного віку. У першу чергу це стосується людей, які довгий час працювали на роботі небезпечній для здоров'я.

Хто може вийти на пенсію раніше

Деякі категорії пенсіонерів можуть піти на заслужений відпочинок раніше. У першу чергу мова іде про робітників закладів освіти та охорони здоров'я. Люди, що працювали за цими спеціальностями, мають право вийти на пенсію навіть у 45 років, головне мати достатню кількість стажу. 

Читайте також Уряд витратив 35 мільярдів на соцвиплати: хто з українців отримав грошову допомогу

Також право піти на пенсію раніше мають:

  • державні службовці;
  • науковці;
  • працівники органів місцевого самоврядування;
  • комунальники.
Зверніть увагу! Працівники медичної сфери отримують пенсію за вислугу років виключно за умови звільнення з роботи. Якщо пенсіонер знову працевлаштований, виплати анульовуються до моменту поки він не припинить працювати.

Які пенсії в Україні зараз

Остання індексація пенсій в Україні відбулася у березні 2023 року. Тоді значна кількість пенсіонерів отримали збільшення мінімального розміру виплат з 2 100 гривень до 2 520 гривень. Проте такі реформи торкнулися не всіх.

Уряд наголошує, що цьогоріч перерахунків більше не буде. Однак, у липні підвищення розміру пенсій отримали:

  • науковці – 422 гривні;
  • громадяни зі статусом народного депутата України – 1 450 гривень;
  • держслужбовці – 1 046 гривень;
  • колишні працівники органів місцевого самоврядування – 634 гривні.

Перерахунок більшості надбавок для пенсіонерів відбувається при зміні прожиткового мінімуму. На ці зміни стаж не впливає.

Автор: Анастасія Зорик